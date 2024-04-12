В Волгограде ограничат въезд на кладбища с 15 апреля по 19 мая

Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме, сделали важное уточнение в мэрии.
Общество 12.04.2024 21:17
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12.04.2024 21:17
Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме, сделали важное уточнение в мэрии.
С 15 апреля по 19 мая с 9.00 до 13.00 въезд на территорию кладбищ в Волгограде ограничат для автомобилей. Об этом сообщили V102.RU в администрации города. Исключение сделают для машин, перевозящих маломобильных граждан, и специального транспорта (экстренных служб, спецтехники, задействованной в наведении порядка, и транспорта ритуальных служб).Ограничения связаны с проведением месячника по благоустройству на кладбищах, расположенных в черте Волгограда. Специализированные организации вывезут скопившейся за зиму мусор, приведут в порядок подъездные пути и выполнят другие работы.
Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме, сделали важное уточнение в мэрии.
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