Общество

В Волгограде решили в два раза расширить путепровод на ул. Менделеева

Общество 14.04.2024 06:53
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14.04.2024 06:53


Проект масштабной реконструкции путепровода на улице Менделеева в Волгограде, который долгое время находится в ожидании капитального ремонта, одобрен на общественных слушаниях. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги обсуждений, на суд общественности был вынесен проект планировки и межевания территории по ул. Менделеева в границах от улицы Весенней до улицы Воссоединения в целях реконструкции путепровода через железнодорожные пути, который разработало МБУ «Мегаполис» по заказу департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Длина путепровода 42,93 метра. Он проходит над железной дорогой и предусматривает две полосы для движения транспорта, а также пешеходный тротуар. Проект реконструкции предусматривает увеличение количества полос до четырех и расширение проезжей части улицы Менделеева на протяжении 405 метров. Работы, как планируется, пройдут в два этапа. Проект также предусматривает устройство подпорной стенки, пешеходных тротуаров, строительство боковых проездов (дублеров) по улице Менделеева, реконструкцию самой улицы в границах от ул. Весенняя до дома № 144 и от ул. Весенняя до ул. Лейтенанта Дороша, а также благоустройство прилегающей территории. 

В границах проектирование предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, водопровода, электросетей, наружного освещения и телефонного кабеля.

Ранее в мэрии Волгограда поясняли, что для приведения в порядок путепровода на улице Менделеева нужно укрепить его отдельные  элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта.

Два года назад были предприняты попытки найти подрядчика на разработку проекта капитального ремонта путепровода на ул. Менделеева, но желающих тогда не нашлось.

Фото из архива V102.RU

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