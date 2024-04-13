Общество

В Волгограде учителей выгоняют следить за буйной молодежью на улицах

Общество 13.04.2024 16:46
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13.04.2024 16:46


Учителя средней школы №110 в Кировском районе Волгограда возмутились действиями руководства образовательного учреждения, которое принудительно обязало преподавательский состав по вечерам устраивать рейды на местной набережной и в парках. Как рассказали V102.RU сами педагоги, помимо того, что сверхурочная работа никак не будет оплачиваться, их пугает еще и сама перспектива —  с риском для жизни патрулировать по вечерам улицы.  

—  Чиновники из комитета образования нашего района совместно с школьным руководством обязали нас, классных руководителей, дежурить одних без помощи полиции в сквере Доблести и Славы и на Набережной Высоцкого, —  сообщила одна из учителей. —  В это время там собираются толпы подростков и других людей, которые распивают спиртные напитки и употребляют другие запрещенные вещества

Обескураженные педагоги не могут понять, на каком основании они должны ходить после работы еще и по облюбованным неблагополучным контингентом местам. 

—  На каком основании нас заставляют? Есть ли такой закон? Кто будет отвечать за нашу безопасность? —  задаются вопросами педагоги.

Корреспонденты информагентства попытались дозвониться до директора школы №110 Ирины Валентиновны Арбузовой, но та оказалась в отпуске. Другие работники учебного заведения  категорически отказались общаться по данному вопросу с журналистами. 

С просьбой пояснить ситуацию редакция обратились в администрацию Волгограда, где пообещали разобраться в ситуации. В своем ответе на официальный запрос власти пояснили следующее: 

— В соответствии с ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательные учреждения Волгограда проводят плановую профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди детей и подростков. В том числе проходят рейдовые мероприятия с участием педагогического состава для контроля внеурочной занятости подростков в рамках осуществления классного руководства. 

Фото: Яндекс Карты, читатели V102.RU, коллаж Павел Мирошкин / V102.RU

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