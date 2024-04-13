В Волгограде учителей выгоняют следить за буйной молодежью на улицах





Учителя средней школы №110 в Кировском районе Волгограда возмутились действиями руководства образовательного учреждения, которое принудительно обязало преподавательский состав по вечерам устраивать рейды на местной набережной и в парках. Как рассказали V102.RU сами педагоги, помимо того, что сверхурочная работа никак не будет оплачиваться, их пугает еще и сама перспектива — с риском для жизни патрулировать по вечерам улицы.

— Чиновники из комитета образования нашего района совместно с школьным руководством обязали нас, классных руководителей, дежурить одних без помощи полиции в сквере Доблести и Славы и на Набережной Высоцкого, — сообщила одна из учителей. — В это время там собираются толпы подростков и других людей, которые распивают спиртные напитки и употребляют другие запрещенные вещества.

Обескураженные педагоги не могут понять, на каком основании они должны ходить после работы еще и по облюбованным неблагополучным контингентом местам.

— На каком основании нас заставляют? Есть ли такой закон? Кто будет отвечать за нашу безопасность? — задаются вопросами педагоги.

Корреспонденты информагентства попытались дозвониться до директора школы №110 Ирины Валентиновны Арбузовой, но та оказалась в отпуске. Другие работники учебного заведения категорически отказались общаться по данному вопросу с журналистами.

С просьбой пояснить ситуацию редакция обратились в администрацию Волгограда, где пообещали разобраться в ситуации. В своем ответе на официальный запрос власти пояснили следующее:

— В соответствии с ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательные учреждения Волгограда проводят плановую профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди детей и подростков. В том числе проходят рейдовые мероприятия с участием педагогического состава для контроля внеурочной занятости подростков в рамках осуществления классного руководства.

Фото: Яндекс Карты, читатели V102.RU, коллаж Павел Мирошкин / V102.RU