Чиновники и члены Экосовета провели 4-часовое совещание на борту Ан-2





В Волгоградской области члены Экологического совета при Волгоградской областной думе и сотрудники облкомприроды провели сегодня, 12 апреля, совместное совещание, которое, как сообщает ИА «Высота 102», прошло на борту самолета Ан-2. С воздуха участники мероприятия, в числе которых были и представители администраций Михайловки, Кумылженского, Жирновского и Ольховского районов, оценили экологическую обстановку.

За четыре часа чиновники и представители Экосовета облетели территории шести районов. Особое внимание было уделено берегам Дона, Иловли и Медведицы. Согласно заключению специалистов, паводковая ситуация в регионе находится под контролем и является стабильной.





С воздуха участники обратили внимание и на очевидные проблемы – распашку территорий вблизи водных объектов, в некоторых местах – практически до линии уреза воды, что категорически запрещено Водным кодексом РФ. По словам председателя думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, главы Экологического совета Ирины Соловьевой, негативное воздействие на водные объекты необходимо исключить.

– В Волгоградской области с 2014 года, в соответствии с поставленной губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым задачей, вопросам экологии уделяется первостепенное внимание. В регионе проводится масштабная комплексная работа по сохранению рек, результативность которой мы видим, - отметила Ирина Соловьева. – В настоящее время ведутся работы по расчистке Медведицы, завершена разработка проекта по восстановлению участка реки Иловли. Однако сама расчистка оздоровит водоем лишь на время, если мы не наведем порядок на прибрежных полосах и в водоохранных зонах. Выпас скота, распашка берегов – все это может нести губительные последствия для водоемов. К сожалению, многие фермеры до сих пор полагают, что если они владеют земельными участками, то могут распоряжаться ими как угодно. Но это не так. Статус земли сельхозназначения не освобождает его пользователя или собственника от исполнения Водного кодекса. Законные требования едины для всех, а наши реки являются достоянием страны.

Она также напомнила, что тема сохранения водных объектов прозвучала в недавнем послании Владимира Путина Федеральному Собранию. Несмотря на сложную обстановку в стране, глава государства не только не снимает с повестки экологические вопросы, но напротив заявил о том, что для сохранения водных объектов будут предприниматься еще большие усилия. Ирина Соловьева еще раз акцентировала внимание на что, что озвученная главой государства задача касается всех – и необходимо приложить максимум усилий для ее выполнения.





По итогам совещания Экологический совет направит в облкомприроды перечень объектов, на которых сегодня были выявлены нарушения. Предполагается, что чиновникам на местах дадут рекомендации по усилению муниципального контроля и разъяснительной работы с сельхозтоваропроизводителями.

По последним данным, за последние 10 лет на территории Волгоградской области в бассейне Волги и Дона восстановлено более 80 водных объектов. С 2025 года в регионе стартует новая целевая федеральная госпрограмма оздоровления водных объектов.