Волгоградку осудили за репост в Telegram националистического видео

Краснооктябрьский районный суд Волгограда осудил 22-летнюю местную жительницу за видео националистического толка в Telegram-канале, сообщает V102.RU.

— Постановлением суда Полине Б. за совершенное правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уточняется, что в заседании девушка признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Установлено, что волгоградка разместила в Telegram-канале видео, в котором содержались высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды.

Как стало известно «Высоте 102», молодая особа сделала репост. Согласно картотеке райсуда, по делу проходила некая Полина Алексеевна Борисова.

Напомним, волгоградца с псевдонимом осудили за расклейку стикеров с нацистской символикой.

Фото: архив ИА «Высота 102»