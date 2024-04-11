В Волгоградской области дорожники и ГИБДД готовятся к аварийному сезону отпусков

В Волгоградской области об усилении совместной работы в период дорожно-строительных работ и летних отпусков договорились федеральные дорожники и Госавтоинспекция региона, сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ближайшие месяцы автомобильный трафик на дорогах региона значительно взрастет. Уже сейчас на отдельных направлениях он достигает 25%, что ведет к росту ДТП. Так, по итогам первого квартала текущего года на федеральных трассах увеличилась доля происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, где обгон запрещен. За три месяца количество таких ДТП составило 55% от общего числа аварий.

- Конечно, результата, а это сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, можно добиться только совместными с Госавтоинспекцией и администрациями разных уровней усилиями. И такая работа уже ведется. По итогам 2023 года на федеральных трассах выявлено пять мест концентрации ДТП, по каждому разработан и уже претворяется в жизнь ряд мер, что позволит снизить аварийность на данных направлениях, - сообщил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Вопросы безопасности дорожного движения Сорокин обсудил с врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Валерием Удодовым.

На встрече прозвучало, что одной из мер, предупреждающих такие происшествия, является доведение проезжей части до четырех полос движения и разделение встречных потоков осевым барьерным ограждением. Такая работа планово ведется. Решено усилить работу с гражданами для снижения количества случаев грубых нарушений ПДД.

Фото: архив V102.RU