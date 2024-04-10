Напомним, накануне стало известно о том, что Александру Дмитриевну Рудакову, которая вышла из дома 2 ноября и исчезла, нашли мертвой. Женщину искали волонтеры и полицейские, а следователи возбудили уголовное дело по факту ее исчезновения.
Станичники рассказывали корреспонденту информагентства, что пожилая женщина несколько лет страдала от тяжелой депрессии. После ее исчезновения на берегу реки Дон был найден ее костыль. Водолазы несколько раз обследовали дно, но тела не нашли. Его, как выяснилось, унесло сильным течением.