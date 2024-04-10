Происшествия

Тело унес Дон: стали известны обстоятельства гибели пенсионерки под Волгоградом

Происшествия 10.04.2024 08:58
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10.04.2024 08:58


85-летняя пенсионерка из станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района Волгоградской области, которую разыскивали с ноября прошлого года, утонула в реке Дон. Как рассказали V102.RU станичники, тело пожилой женщины на днях нашли около Серафимовича.
Напомним, накануне стало известно о том, что Александру Дмитриевну Рудакову, которая вышла из дома 2 ноября и исчезла,  нашли мертвой. Женщину искали волонтеры и полицейские, а следователи возбудили уголовное дело по факту ее исчезновения.
Станичники рассказывали корреспонденту информагентства, что пожилая женщина несколько лет страдала от тяжелой депрессии. После ее исчезновения на берегу реки Дон был найден ее костыль. Водолазы несколько раз обследовали дно, но тела не нашли. Его, как выяснилось, унесло сильным течением. 
Фото сайта Усть-Хоперского сельского поселения

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