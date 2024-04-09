Расследования

В Волгоградской области нашли останки пропавшей осенью пенсионерки

Расследования 09.04.2024 21:36
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09.04.2024 21:36


В Волгоградской области нашли останки пенсионерки, которая пропала еще в ноябре прошлого года. Печальную новость о гибели Александры Дмитриевны Рудаковой сообщили в поисковом отряде Лиза Алерт, передает V102.RU. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, по факту исчезновения 85-летней бабушки региональное управление следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Подробности этой истории ранее сообщало V102.RU. 2 ноября 2023 года Александра Дмитриевна Рудакова вышла из дома в станице Усть-Хоперская Серафимовичского района и исчезла.
Станичники рассказывали корреспонденту информагентства, что пожилая женщина имела проблемы со здоровьем и несколько лет страдала от тяжелой депрессии. Она жила со своей дочкой и внучкой, ушла из дома ночью, а позднее на берегу Дона нашли костыль пенсионерки.
Односельчане считали, что уйти из населенного пункта женщина не могла, так как вокруг только лес и река, и ей пришлось бы выбираться на дорогу. Однако там ее никто не видел.
Пенсионерку разыскивали полицейские, волонтеры, которые несколько раз прочесывали лес, а водолазы обследовали дно реки. Но все было безрезультатно.


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