В Волгоградской области нашли останки пропавшей осенью пенсионерки

Станичники рассказывали корреспонденту информагентства, что пожилая женщина имела проблемы со здоровьем и несколько лет страдала от тяжелой депрессии. Она жила со своей дочкой и внучкой, ушла из дома ночью, а позднее на берегу Дона нашли костыль пенсионерки.
Односельчане считали, что уйти из населенного пункта женщина не могла, так как вокруг только лес и река, и ей пришлось бы выбираться на дорогу. Однако там ее никто не видел.
Пенсионерку разыскивали полицейские, волонтеры, которые несколько раз прочесывали лес, а водолазы обследовали дно реки. Но все было безрезультатно.