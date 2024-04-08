Общество

Жители Волгоградской области задолжали за вывоз мусора больше 100 миллионов

Общество 08.04.2024 17:54
0
08.04.2024 17:54


Регоператор подсчитал задолженность жителей региона за вывоз ТКО. Она составила 129 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «ЭкоЦентр», сейчас абоненты могут погасить свой долг поэтапно, без участия банков и без процентов.
Для этого нужно набрать номер горячей линии 8-8442-230-230 и узнать сумму долга у специалиста компании, затем в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22, 2 этаж, каб. 217, написать заявление на предоставление рассрочки. Бланк заявления также размещен на официальном сайте регоператора в разделе «Документы». Найти его можно во вкладке «Заявления», затем заполнить и направить на электронную почту, указанную в контактах.
Срок рассмотрения не превышает 10 дней. Соглашение подписывается после проверки платежной истории абонента, в том числе судебного урегулирования. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев. Если погасить равными частями, то есть возможность избежать оплаты судебных издержек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 19:41
Общество 08.04.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 18:57
Общество 08.04.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:34
Общество 08.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:14
Общество 08.04.2024 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:11
Общество 08.04.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 15:37
Общество 08.04.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 15:09
Общество 08.04.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 14:53
Общество 08.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:30
Общество 08.04.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:24
Общество 08.04.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:19
Общество 08.04.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:25
Общество 08.04.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:00
Общество 08.04.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 11:21
Общество 08.04.2024 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:27
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за месячного ягненкаСмотреть фотографии
20:02
«Наверное, видно уже из космоса»: волгоградцы обсуждают крупный пожар за ВолгойСмотреть фотографии
19:41
«Такого не видели 30 лет»: степь на окраине Волгограда превратилась в болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Ушел из дома с военным билетом: под Волгоградом разыскивают 22-летнего парняСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде после обращения к Бастрыкину продолжает заливать фекалиями многоквартирный домСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Педофилам разрешили приближаться к школам при одном условииСмотреть фотографии
17:54
Жители Волгоградской области задолжали за вывоз мусора больше 100 миллионовСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде горе-ремонтник идет под суд за отравление газом женщины с детьмиСмотреть фотографии
17:25
«Избивал и стрелял»: в Волгограде сын умершего депутата идет под суд за кровавый стримСмотреть фотографии
17:24
Гособвинение требует от 9 до 19 лет волгоградцам за убийство IT-специалистаСмотреть фотографии
16:34
Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляскеСмотреть фотографии
16:14
Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизньСмотреть фотографии
16:11
Волгоградка взыскала с Wildberries 20 тыс. за испорченный горнолыжный костюмСмотреть фотографии
15:37
Семья умершего в больнице Волжского ребенка взыскала с медиков 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
15:09
А в спальные районы заедут? В Волгограде уборкой улиц займутся 12 новых пылесосовСмотреть фотографии
14:59
СК предъявил обвинение банде подростков, избивших волгоградца в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Мост на Волжской ГЭС с 9 апреля закроют для транзитных грузовиковСмотреть фотографии
14:08
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде нового россиянина лишили гражданства за преступлениеСмотреть фотографии
13:24
Жителей поселка под Волгоградом напугала перекличка Симбы и БонифацияСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом нашли больше 8 тонн молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
12:25
В Волжском 9 апреля завершится отопительный сезонСмотреть фотографии
12:00
Бастрыкина возмутил заклеенный скотчем мемориал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Андрей Бочаров потребовал навести порядок в регионе после зимыСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончикеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области 1,5 тыс. камер будут выслеживать нарушителей на ЕГЭСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Переправа между Камышином и Николаевском заработает 9 апреляСмотреть фотографии
09:52
Черный столб дыма поднялся рядом с АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
 