



Регоператор подсчитал задолженность жителей региона за вывоз ТКО. Она составила 129 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «ЭкоЦентр», сейчас абоненты могут погасить свой долг поэтапно, без участия банков и без процентов.

Для этого нужно набрать номер горячей линии 8-8442-230-230 и узнать сумму долга у специалиста компании, затем в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22, 2 этаж, каб. 217, написать заявление на предоставление рассрочки. Бланк заявления также размещен на официальном сайте регоператора в разделе «Документы». Найти его можно во вкладке «Заявления», затем заполнить и направить на электронную почту, указанную в контактах.

Срок рассмотрения не превышает 10 дней. Соглашение подписывается после проверки платежной истории абонента, в том числе судебного урегулирования. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев. Если погасить равными частями, то есть возможность избежать оплаты судебных издержек.



