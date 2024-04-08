Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляске





В Волгограде юный фанат «Ротора» – 13-летний Виктор Смолин – смог своими глазами понаблюдать за игрой любимой команды на стадионе «Волгоград Арена» благодаря подаренной ему отделением Детского фонда кресле-коляске активного типа. Средство передвижения благотворители передали также 9-летнему волгоградцу из многодетной семьи.

Виктор Смолин проживает в Тракторозаводском районе. Посещать матчи волгоградской команды мальчик не мог по простой причине – вырос из своей старой коляски. По словам мамы мальчика Натальи, подаренная детфондом модель маневреннее и современнее предыдущей и, что немаловажно, изготовлена по индивидуальным параметрам ребенка, которые были переданы производителю.

– Витя некоторое время назад перенес операцию. Сейчас идет процесс восстановления, поэтому без коляски нам совершенно не обойтись, – говорит мама подростка. – Самые искренние слова благодарности фонду и его руководителю Ирине Анатольевне Соловьевой. Для нас с Витей это большое событие и настоящая радость.

Многодетная семья Цисельских проживает в Дзержинском районе. Старая коляска 9-летнего Валентина помещалась не в каждый автомобиль, поэтому семья была ограничена в передвижениях. Получив новую, юный волгоградец вместе с мамой отправились в гости в другой регион.

– Возможностей для поездок в медучреждения, центры реабилитации или в места отдыха стало гораздо больше, – отметил папа Валентина Игорь Цисельский. – От всей нашей семьей Российскому детскому фонду и всем его партнерам – огромное спасибо за поддержку.

Оба мальчика страдают ДЦП. Для других детей с таким же диагнозом Волгоградское отделение Российского детского фонда в этом году уже приобрело партию дорогостоящего оборудования для детей-инвалидов. Помимо колясок закуплено два вертикализатора, подъемник для ванны, кресло-стул с санитарным оснащением.

Всего в текущем году по программе «Дети-инвалиды» фонд произвел закупку устройств на сумму свыше 700 тысяч рублей. Несколько единиц оборудования уже переданы семьям, поставка остальных изделий ожидается в ближайшее время.

Фото предоставлено Натальей Смолиной