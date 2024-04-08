Общество

Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляске

Общество 08.04.2024 16:34
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08.04.2024 16:34


В Волгограде юный фанат «Ротора» – 13-летний Виктор Смолин – смог своими глазами понаблюдать за игрой любимой команды на стадионе «Волгоград Арена» благодаря подаренной ему отделением Детского фонда кресле-коляске активного типа. Средство передвижения благотворители передали также 9-летнему волгоградцу из многодетной семьи. 

Виктор Смолин проживает в Тракторозаводском районе. Посещать матчи волгоградской команды мальчик не мог по простой причине – вырос из своей старой коляски. По словам мамы мальчика Натальи, подаренная детфондом модель маневреннее и современнее предыдущей и, что немаловажно, изготовлена по индивидуальным параметрам ребенка, которые были переданы производителю.

Витя некоторое время назад перенес операцию. Сейчас идет процесс восстановления, поэтому без коляски нам совершенно не обойтись, – говорит мама подростка. – Самые искренние слова благодарности фонду и его руководителю Ирине Анатольевне Соловьевой. Для нас с Витей это большое событие и настоящая радость. 

Многодетная семья Цисельских проживает в Дзержинском районе. Старая коляска 9-летнего Валентина помещалась не в каждый автомобиль, поэтому  семья была ограничена в передвижениях. Получив новую, юный волгоградец вместе с мамой отправились в гости в другой регион. 

Возможностей для поездок в медучреждения, центры реабилитации или в места отдыха стало гораздо больше, – отметил папа Валентина Игорь Цисельский. – От всей нашей семьей Российскому детскому фонду и всем его партнерам – огромное спасибо за поддержку.

Оба мальчика страдают ДЦП. Для других детей с таким же диагнозом Волгоградское отделение Российского детского фонда в этом году уже приобрело партию дорогостоящего оборудования для детей-инвалидов. Помимо колясок закуплено два вертикализатора, подъемник для ванны, кресло-стул с санитарным оснащением.  

Всего в текущем году по программе «Дети-инвалиды» фонд произвел закупку устройств на сумму свыше 700 тысяч рублей. Несколько единиц оборудования уже переданы семьям, поставка остальных изделий ожидается в ближайшее время. 

Фото предоставлено Натальей Смолиной

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