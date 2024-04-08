Волгоградский областной суд признал законным решение о взыскании с ГБУЗ «Городская детская больница» в Волжском 1,9 миллиона рублей моральной компенсации в пользу матери и сестры мальчика, который умер в этом лечебном учреждении в 2016 году, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, лечебное учреждение не согласилось с выводами суда первой инстанции и обжаловала решение, но апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ранее женщина с дочерью обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи ее сыну 2011 года рождения. Волжский городской суд требования удовлетворил, назначив матери компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а сестре погибшего мальчика - 900 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что мальчика с диагнозом «ОРВИ. Судорожный синдром» на скорой привезли в ГБУЗ «Городская детская больница» города Волжского 11 августа 2016 года. После осмотра дежурными врачами ему поставили «Острый фарингит. Судорожный синдром» и назначили лечение, но состояние несовершеннолетнего не улучшалось.

12 августа 2016 года ребенка перевели в реанимационное отделение, его состояние оценивалось как тяжелое. Через два он умер от острого инфекционного миокардита.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза показала, что лечение, назначенное ребенку в ГБУЗ «Городская детская больница г. Волжского», было неполным. При ухудшении его состояния корректировать лечение врачи не стали.