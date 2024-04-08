В Волгограде нового россиянина лишили гражданства за преступление

Полицейские в Волгограде вынесли решение о лишении гражданства РФ 47-летнего мужчины, осужденного за наркотики. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, российский паспорт заберут у бывшего уроженца ближнего зарубежья, который в апреле текущего года в Ростовской области был осужден к трем годам лишения свободы условно по ст. 228 УК РФ.

Данный факт выявили сотрудники управления по вопросам миграции, которые проверяют натурализованных граждан, совершивших преступления.

- Согласно законодательству, одним из оснований для прекращения российского гражданства служит совершение натурализованным гражданином тяжких преступлений, - пояснили в главке.

Изменения в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», где прописали новые основания для его прекращения, были внесены в апреле 2023 года. Теперь российский паспорт могут отобрать за совершение тяжких преступлений против государства, национальной безопасности, террористической и экстремистской деятельности, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. Среди оснований для прекращения гражданства также указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.