Под Волгоградом нашли больше 8 тонн молока неизвестного происхождения





Сотрудники Россельхознадзора выявили на территории Камышинского района Волгоградской области 8,7 тонны молока неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке местного предпринимателя.

- Мониторинговой группой выявлено, что уполномоченным лицом оформлены сертификаты на сырое коровье молоко без указания сырья, из которого изготовлена продукция, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, - пояснили в управлении. - Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции.

Инспекторы считают, что предприниматель нарушил ряд требований ветеринарного законодательства и технического регламента «О безопасности пищевой продукции». По факту нарушения лицу выдано предостережение и предложено осуществлять производство продукции в рамках законодательства.