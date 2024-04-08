В Волжском 9 апреля завершится отопительный сезон

Общество 08.04.2024 12:25
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08.04.2024 12:25
В Волжском 9 апреля отключат отопление. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию городского округа.
А в Котово Волгоградской области отопительный сезон завершится 12 апреля. Соответствующее постановление подписано и.о. главы Котовского района Любовью Комаровой.
Ранее V102.RU сообщало, что первым городом, где отключили отопление, стал Камышин. Батареи здесь остыли с 5 апреля. Сегодня, 8 апреля, отопительный сезон закончился также в Волгограде и в Урюпинске.
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