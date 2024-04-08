Андрей Бочаров потребовал навести порядок в регионе после зимы





Реализацию более 300 проектов благоустройства анонсировал губернатор Волгоградской области в ходе оперативного совещания с подчиненными 8 апреля. Андрей Бочаров поставил задачи перед чиновниками по наведению комплексного порядка в населенных пунктах после зимы.

– В связи с установлением благоприятных погодных условий необходимо в муниципальных образованиях организовать приведение в порядок территорий после зимнего периода. В текущем году в регионе планируется реализовать порядка 300 проектов благоустройства общественных и дворовых пространств, – сказал Андрей Бочаров.

В числе приоритетных задач, по словам главы региона:

1. Комплексная уборка территорий всех муниципальных образований региона.

– Отдельное внимание обратить на места массового пребывания людей, инфраструктуру, памятные места, воинские захоронения и подъездные пути к ним, а также кладбища и зоны возле них, – поставил задачу Андрей Бочаров.

2. Уборка и приведение в надлежащее состояние прилегающих к организациям территорий.

3. Реализация всех запланированных проектов комплексного благоустройства.

4. Проведение традиционных субботников во всех муниципальных образованиях.