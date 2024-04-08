В Волгоградской области 1,5 тыс. камер будут выслеживать нарушителей на ЕГЭ





В Волгоградской области ищут подрядную организацию, готовую предоставить мультимедийное оборудование и организовать онлайн-трансляцию процесса сдачи ЕГЭ. На это из бюджета выделено 33 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, компании, победившей в электронном аукционе, предстоит установить 1536 видеокамер, подключить их к передающему оборудованию и настроить онлайн-трансляцию на специализированный государственный портал. При этом помещения для сдачи экзаменов должны быть оснащены из расчета не менее двух видеокамер на аудиторию.

Отметим, в 2024 году основной этап ЕГЭ начнется в мае со сдачи предметов по выбору: 23 мая — география, литература и химия; 28 мая — русский язык; 31 мая — математика базового и профильного уровней; 4 июня — обществознание и физика; 7 и 8 июня — информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 11 июня — биология, история и письменная часть экзамена по иностранным языкам.