Стабильное тепло до +22 пришло в Волгоград

Общество 08.04.2024 08:16
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08.04.2024 08:16
В Волгограде с 8 апреля и в ближайшие дни воздух днем прогреется до +22 градусов. Такой прогноз выдали в Волгоградском ЦГМС. В некоторых районах региона столбик термометра уже завтра, 9 апреля, поднимется на более высокую отметку – до +24.
При этом ночи в регионе будут довольно прохладными – не более +10. Но дневная погода будет комфортной и из-за отсутствия сильного ветра и осадков.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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