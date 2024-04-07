Пропавшего в поисках работы пенсионера ищут в Волгограде с 4 апреля

Волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 4 апреля на севере Волгограда 70-летнего Николая Михайловича Евтухова.
— Мужчина ушел из дома в Краснооктябрьском районе узнавать по поводу работы. С собой у не было ни документов, ни телефона, — рассказали V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».
Приметы пропавшего:
рост 182 сантиметра
нормальное телосложение
волосы темно-каштановые с проседью
глаза зеленые
В день исчезновения был одет в ветровку черного цвета, сине-зеленую клетчатую рубашку, брюки темно-коричневые, ботинки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.
Напомним, участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской области. О местонахождении 32-летнего ветерана боевых действий мужчины ничего не известно с 30 марта.
Фото: ПСО «Оберег»