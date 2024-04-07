Пропавшего в поисках работы пенсионера ищут в Волгограде с 4 апреля

Волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 4 апреля на севере Волгограда 70-летнего Николая Михайловича Евтухова.

— Мужчина ушел из дома в Краснооктябрьском районе узнавать по поводу работы. С собой у не было ни документов, ни телефона, — рассказали V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Приметы пропавшего:

рост 182 сантиметра

нормальное телосложение

волосы темно-каштановые с проседью

глаза зеленые

В день исчезновения был одет в ветровку черного цвета, сине-зеленую клетчатую рубашку, брюки темно-коричневые, ботинки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.

Напомним, участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской области. О местонахождении 32-летнего ветерана боевых действий мужчины ничего не известно с 30 марта.

Фото: ПСО «Оберег»