Новая неделя встретит волгоградцев летним теплом и магнитной бурей

В Волгоградской области новая неделя окажется по-летнему теплой и лишь на выходные зарядят сильные дожди. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные дни температура приблизится к +24 градусам.

— В понедельник, 8 апреля, по области осадки маловероятны, ветер западной четверти днем со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы +2…+7º, днем воздух прогреется до +17...+22º, — рассказали V102.RU в региональном гидрометцентре. — 9 апреля в регионе также сухо и облачно с прояснениями. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Ночью за окном +5…+10º, после обеда +19...+24º.

В Волгограде первый день новой недели принесет с собой переменную облачность без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Ночью по городу +5...+7º, днем +19...+21º.

— Во вторник, 9 апреля, в областной столице сильные осадки не прогнозируются. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Ночью +7...+9º, в послеобеденные часы температура составит +21...+23º, — добавили в областном ЦГМС.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 8 по 14 апреля установится малооблачная с прояснениями погода. С пятницы по воскресенье в гороже-герое зарядят дожди, местами сильные. Самым теплым днем на новой неделе окажется вторник. Дневная температура составит в эти сутки +22 градуса. Прохладным относительно других дней выдастся воскресенье — температура после обеда не превысит +18 градусов. Ночные температуры на неделе не упадут ниже +6 градусов. Волгоградцев предупреждают о небольших геомагнитных возмущениях силой три балла в начале недели вплоть до среды.

Фото: архив ИА «Высота 102»