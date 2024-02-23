Общество

Житель Волгоградской области стал 7-миллионным посетителем выставки «Россия»

Общество 23.02.2024 09:09
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23.02.2024 09:09


7-миллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ в Москве стал житель Волгоградской области Алексей Максимов. Об этом, как передает V102.RU, говорится на официальном канале Международной выставке-форуме «Россия».

Житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов приехал в столицу на праздники с женой Анастасией и дочерьми Варей и Катей.

- Торжественная церемония награждения семьи Максимовых прошла на стенде Ленинградской области. Они получили подарок от Дирекции Выставки «Россия», правительства Ленинградской области и компании-туроператора, - говорится в сообщении.

Семья Максимовых отправится в путешествие по маршруту «Энергия Ладоги», который позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России.

Скриншот с видео на «Россия. Поехали!» / t.me

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