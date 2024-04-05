«Весна — тают пени»: в Волгограде «Концессии» списали должникам 8,5 млн рублей

В Волгограде «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» совместно с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» подвели итоги акции по списанию пени, начисленной должникам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на расчетный центр, горожанам аннулировали задолженность в суммарном объеме 8,5 млн рублей.

– Участниками акции стали свыше 9600 граждан. Квитанции за март потребители получили уже без пеней, – пояснили журналистам в организации.

При этом во время анализа просроченных платежей специалисты смогли составить рейтинг наиболее злостных из исправившихся неплательщиков. Так, одному из жителей Центрального района Волгограда коммунальщики «простили» пени в размере 189 тысяч рублей. В Краснооктябрьском районе должнику списали 128 тысяч рублей, а одному из абонентов на территории Красноармейского района — 109 тысяч рублей.

Отметим, что коммунальные концессии и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» списывали начисленные за несвоевременную оплату платежей проценты при условии полного погашения задолженности. Специалисты предупреждают горожан, что такая акция носила разовый характер и в ближайшее время ее повторение не планируется, поэтому потребителям следует пунктуально относиться к своим обязанностям, вовремя погашая коммунальные счета.