Общество

В Волгограде 8 апреля отключат отопление

Общество 04.04.2024 17:07
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04.04.2024 17:07


В Волгограде 4 апреля назвали сроки отключения отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Как сообщает V102.RU, отопительный сезон в областном центре завершится уже на следующей неделе, 8 апреля. При этом отмечается, что образовательные учреждения и учреждения здравоохранения будут подтапливать по заявкам руководителей. 

- Согласно федеральному законодательству, муниципалитет имеет возможность завершить отопительный сезон после того, как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура составит выше +8 °C. В соответствии с прогнозом Волгоградского ЦГМС эта дата выпадает на 5 апреля, - уточняют в администрации Волгограда. - Однако в связи с тем, что далее по прогнозу в Волгоград приходит временное понижение температуры (в ночные часы до +4 °C) принято решение о продлении отопительного сезона до следующего понедельника. Отопительный сезон в городе завершится 8 апреля с началом устойчивого роста температуры атмосферного воздуха

Также в мэрии напоминают, что жильцы многоквартирных домов, в которых нет общедомовых счетчиков, оплачивают отопление по нормативам.  

- Оплата начисляется исходя из утвержденного норматива потребления и равномерно распределяется на семь месяцев с октября по апрель. Нормативы определяются в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей, - поясняют в мэрии. - Таким образом, дата окончания отопительного сезона для семейного бюджета жителей домов без ОДПУ не имеет значения – независимо от того отключили отопление в конце марта или начале апреля, плата за отопление остается одинаковой в течение всего отопительного сезона в соответствии с вышеупомянутым нормативом.

А вот владельцы квартир в домах, оборудованных ОДПУ, оплатят лишь реально полученную ими услугу. 

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