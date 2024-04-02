



Росгидромет пересмотрел прогноз по паводку на Волжско-Камском каскаде. Максимальный приток во II квартале будет на 10 км3 меньше, чем прогнозировалось в середине марта, из-за чего электростанциям предстоит перейти на режим экономии.

- Чтобы наполнить водохранилища для гарантированного спецпропуска, с 3 апреля расходы Рыбинского гидроузла сокращаются с 1000–1100 м3/с до 600 м3/с, Волгоградского — с 7000–7200 м3/с до 5500 м3/с, - уточнили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

Отметим, опираясь на первичный прогноз, специалисты готовили Рыбинскую ГЭС и Волгоградскую ГЭС к приёму большой воды. По правилам отметки всех водохранилищ Волги и Камы находились ниже нормального подпорного уровня, однако новые данные заставили специалистов пересмотреть объёмы специального весеннего пропуска.