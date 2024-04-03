Энергетики рассказали волгоградским предпринимателям о пользе ЭДО

В Волгограде растет число предприятий и организаций, которые при расчетах за электроэнергию пользуются системой электронного документооборота (ЭДО). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

— Бизнес привлекает, что для электронного документооборота можно обойтись простой электронной подписью. Весь обмен документами можно проводить в личном кабинете, специальной программы для этого не требуется. А это прямая экономия средств и времени, — поделились информацией в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Сейчас количество предприятий и организаций, осуществляющих электронный документооборот, приближается к двум тысячам, еще более девяти тысяч пользуются специальными программными комплексами для передачи электронных документов. Через ЭДО они передают ведомости показаний приборов учета, счета-фактуры, акты сверок, а также другие документы, предусмотренные договором.

По мнению самих предпринимателей, по сравнению с бумажным документооборотом у электронного есть много преимуществ. Документы приходят мгновенно, сразу же после формирования, а это значит, нет необходимости ездить за документами или ждать их доставки курьером. Экономится и бумага, а также офисное пространство для хранения отчетности. Очень важно, что документы передаются по зашифрованному каналу, исключающему перехват или подмену данных. При этом есть ряд других преимуществ, включая круглосуточный режим работы с документами, с любого устройства с доступом в интернет.