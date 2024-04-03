Энергетики рассказали волгоградским предпринимателям о пользе ЭДО

В Волгоградской области из-за сломанного товарняка закрыли переезд03.04.2024 10:51
Каждый второй волгоградец выступил за ограничение использования электросамокатов03.04.2024 10:00
На юге Волгограда подростки до смерти забили мужчину. Второй в больнице03.04.2024 09:15
Воевавший с бандеровцами 97-летний участник ВОВ скончался под Волгоградом03.04.2024 08:37
Будут и табло, и павильоны: на двух остановках СТ в Волгограде взялись за прошлогодний ремонт03.04.2024 08:06
В Волгограде с матери двоих детей взыскали 600 тысяч за долю экс-супруга в общем доме02.04.2024 21:29
Порезали бутылкой: неизвестные напали на работников «Магнита» в Волгограде02.04.2024 20:08
Участников СВО планируют освободить от процентов по кредитам02.04.2024 19:47
Замдиректора Волжского УЦ идёт под суд за выдачу липовых сертификатов об образовании02.04.2024 17:54
Под Волгоградом медики скорой помощи попросили Путина увеличить федеральные выплаты02.04.2024 17:22
Медики скорой медицинской помощи Краснослободской городской больницы, являющейся структурным подразделением ЦРБ Среднеахтубинского района Волгоградской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть размер выплат, предусмотренных постановлением правительства....