В Смоленске осудят обиравшего волгоградских пенсионеров курьера





В Волгоградской области завершилось следствие в отношении 23-летнего жителя смоленского региона. Пособники мужчины обзванивали волгоградских пенсионеров, представляясь правоохранителями, сообщая о том, что их родственники попали в беду, и для улаживания проблем необходимо заплатить энную сумму. На финальной стадии обмана подсудимый объезжал жертв, забирая у них деньги.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, мошенники орудовали в период с 25 по 29 мая 2023 года. Обманутыми оказались доверчивые пожилые люди в возрасте от 64-х до 84-х лет, а общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

- По итогу расследования, курьер был оперативно задержан. Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Починковский районный суд Смоленской области, — уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, ожидать решения суда смолянин будет под стражей. В рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. При этом расследование в отношении сообщников мужчины продолжается.