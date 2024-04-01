Общество

В Волгоградской области простились с погибшим в СВО артиллеристом

Общество 01.04.2024 21:51
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01.04.2024 21:51


В Волгоградской области сегодня, 1 апреля, проводили в последний путь погибшего в зоне СВО 21-летнего контрактника Юрия Ванюка.

— Заряжающий артиллерист Юрий Викторович погиб в ходе выполнения боевых задач. Ефрейтор до последней минуты остался верен присяге, воинскому долгу и Родине, — рассказали V102.RU в администрации Чернышковского района. 

Уточняется, что после окончания девяти классов в Басакинской средней школе наш земляк продолжил обучение Морозовском агропромышленном техникуме,  получив профессию тракториста-машиниста. 

Срочную службу Юрий Ванюк проходил в Южной Осетии в войсках связи. После курса молодого бойца волгоградец ушел на контракт. В феврале 2022 года оказался в зоне боевых действий. Героя похоронили со всеми воинскими почестями в родном хуторе Сизове.

Напомним, что мобилизованный на СВО фанат «Ротора» умер в госпитале после ранения. Похороны прошли сегодня в селе Краишево Еланского района Волгоградской области. 

Фото: администрация Чернышковского района

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