Под Волгоградом столкнулись Volvo и KIA Spectra: есть пострадавшие





Сегодня, 1 апреля, в городе Михайловка Волгоградской области произошло лобовое ДТП с участием Volvo и KIA Spectra. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла в 11:45 возле дома №23 на улице Целинная.



По предварительным данным, водитель KIA Spectra при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу второй иномарке, в результате чего произошло лобовое столкновение.





После сообщения о происшествии бригада скорой выехала на место.

- Три участника аварии после осмотра от медпомощи и госпитализации отказались, - рассказали на станции скорой медпомощи. - Водитель Volvo 1988 года рождения после оказания помощи доставлена в Михайловскую ЦРБ.

Фото: ГБУЗ «КССМП»