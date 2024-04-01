Для волгоградских дачников с 3 апреля запустят электрички

В Волгоградской области с началом дачного сезона с 3 апреля начинают курсировать дополнительные электрички, сообщили V102.RU в ПривЖД.

Пригородный поезд №6201 по маршруту Тракторная-Пассажирская – Канальная будет ходить до 13 ноября по средам, субботам и воскресеньям. Отправление со станции Тракторная-Пассажирская в 6:28. Прибытие на станцию Канальная в 8:12.

Электропоезд №6204 по маршруту Канальная – Волгоград-1 будет возить пассажиров до 1 сентября также по по средам, субботам и воскресеньям. Отправление в 18:24, прибытие на ст. Волгоград-1 в 19:48.

Ранее сообщалось о запуске с 12 апреля муниципальных дачных автобусных маршрутов.