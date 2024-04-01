Общество

Молодых баскетболистов приняли в управлении в ФСБ в Волгограде

Общество 01.04.2024 12:48
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01.04.2024 12:48


В Волгограде молодые баскетболисты побывали накануне в УФСБ России по Волгоградской области, где по приглашению сотрудников смогли увидеть архивные документы, форму и личные вещи чекистов. Для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва №2 организовали экскурсию по музею. 

По информации общества «Динамо», команда представляет Волгоградскую региональную общественную организацию «Областная Федерация Баскетбола», принятую в ряды ВООО «Динамо» 18 июля 2022 года. В управление ФСБ ребят пригласили совместно с тренером Ильей Астафьевым. 

Ребята познакомились с историей создания 10-й дивизии НКВД, первой встретившей фашистов в июле 1942 года, и узнали об истории органов госбезопасности региона, – рассказали в «Динамо». – Спортсмены не только посетили музей, но и посмотрели небольшой тематический фильм. 

В завершении экскурсии юные баскетболисты пообщались с хранителями музея, а также задали интересующие вопросы ветеранам ФСБ.

Фото: общество «Динамо»   

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