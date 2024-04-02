Родственников 97-летней вдовы участника Великой Отечественной войны Антонины Алексеевны Курловой, которая также является тружеником тыла, возмутила ситуация с вручением памятного знака «80 лет Победы в Сталинградской битве», который их маме принесли через год после празднования этой даты.

– Принесла домой девушка с администрации Волжского и отдала под роспись. Никакой поздравительной открытки, ни цветочка – ничего. Просто принесли и отдали. А зачем? Моя мама с 22 февраля совсем слегла. Она уже почти никого не узнает. Почему год назад, когда праздновалось 80-летие Победы в Сталинградской битве, гремели фанфары и всех поздравляли, то про нас тогда не вспомнили, а год прошел – принесли. Для чего это? Мне, например, обидно стало за тружеников тыла, за мою маму, которая не заслужила такого отношения, – рассказала редакции V102.RU ее дочь Людмила Курлова.

По словам женщины, ее настолько возмутила эта ситуация, что она стала звонить в администрацию города Волжского, чтобы выяснить, почему так произошло.

– Ответ меня возмутил еще больше. Мне сказали, что у них остались эти памятные знаки, поэтому принято решение их раздать. Получается, что остались лишние? Считаю, что это просто возмутительно. Это какое-то обесценивание этой награды, – считает собеседница агентства.

Женщина также сообщила, что ее мама, которая долгое время жила в Алексиково в Волгоградской области, уже давно не получает никакие выплаты и поздравления к памятным датам от местной власти.

– Администрация городского округа - город Волжский с большим уважением относится к ветеранам Великой Отечественной войны и желает здоровья и долгих лет жизни Курловой Антонине Алексеевне, – заявили V102.RU в администрации Волжского в ответе на редакционный запрос информагентства.





В мэрии пояснили, что согласно положению о памятном знаке «80 лет Победы в Сталинградской битве» он вручается определенной категории лиц, в числе которых участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Сталинграда»; участники ВОВ, принимавшие участие в Сталинградской битве; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, награжденных медалью «За оборону Сталинграда»; граждане, имеющие статус «Житель осажденного Сталинграда»; иные лица в ознаменование 80-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в том числе лица, принимавшие участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию указанной годовщины.

Денежное вознаграждение к памятному знаку, как уточнили в мэрии, не предусмотрено.

В год 80-летия Победы в Сталинградской битве, в 2023 году администрация Волжского поздравила ветеранов ВОВ с юбилейной датой и вручила памятные знаки 194 жителям города, которые входят в вышеперечисленные категории.

– В октябре 2023 года главам городских округов и муниципальных районов Волгоградской области было поручено организовать вручение памятных знаков труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей (за исключением ранее награжденных памятным знаком тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Сталинграда»), вдов участников Сталинградской битвы, - пояснили в администрации Волжского.

Антонина Алексеевна Курлова, по данным мэрии, получила памятный знак в 2024 году в числе других 687 ветеранов ВОВ, проживающих в Волжском.

– Учитывая пожилой возраст и состояние здоровья ветеранов, памятные знаки вручались сотрудниками администрации в максимально комфортной для них обстановке - на дому, – сообщили в администрации.

Что же касается региональных выплат, то в комитете социальной защиты населения Волгоградской области информагентству заявили, что Антонине Курловой меры социальной поддержки предоставляются своевременно и в полном объеме.

– Антонина Алексеевна зарегистрирована в органах социальной защиты как вдова участника ВОВ, труженик тыла и ветеран труда. В соответствии с законодательством гражданам, имеющим несколько категорий, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований наиболее выгодному, – пояснили в облкомсоцзащиты.

Также здесь разъяснили, почему труженице тыла не предоставляются региональные выплаты к памятным датам.

– Постановлением Администрации Волгоградской области от 29 декабря 2023 г. № 950-п «О единовременной денежной выплате в связи с празднованием 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» единовременная денежная выплата к знаменательной дате предусмотрена постоянно проживающим на территории Волгоградской области участникам Сталинградской битвы, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», вдовам участников Сталинградской битвы и гражданам, имеющим статус «Житель осажденного Сталинграда». Иным категория граждан выплата не предусмотрена. Учитывая, что Курлова Антонина Алексеевна к перечисленным категориям граждан не относится, произвести ей выплату к годовщине Сталинградской битвы не представляется возможным, – объяснили в профильном комитете администрации региона.