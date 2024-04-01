Волгоградцам обещают летнюю жару и сильные дожди на новой неделе

В Волгоградской области новая неделя начнется с по-настоящему летнего тепла. Сегодня, 1 апреля, по области температура поднимется до +22 градусов и это не шутка. Тем не менее, с четверга по субботу зарядят дожди.

— Сегодня по региону осадки маловероятны, ветер юго-западного направления 6-11 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут +14...+19º, местами воздух прогреется до +22º, — рассказали V102.RU в региональном ЦГМС. — Завтра, 2 апреля, также без осадков, ветер южный со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы +6…+11º, в отдельных районах до +3º, после обеда +15...+20º, а местами до +24º.

В среду, 3 апреля, по области осадков не ожидается. Ветер южного направления 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +6…+11º, в отдельных районах температура упадет до +3º, днем +15...+20º, местами до +24º.

В Волгограде первый рабочий день принесет с собой переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем в городе-герое +19...+21º.

— Во вторник, 2 апреля, в областном центре без осадков. Ветер южного направления 7-12 м/с. Ночью +6...+8º, днем +18...+20º, — добавили в областном гидрометцентре. — В среду, 3 апреля, также без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, после обеда с порывами до 15-20 м/с. Ночью +6...+8º, днем +18...+20º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 1 по 7 апреля установится облачная с прояснениями погода. С четверга по субботу в областной столице пройдут дожди, местами сильные. Самым теплым днем новой недели окажется понедельник. Температура днем 1 апреля поднимется до +20 градусов. Самым прохладным выдастся воскресенье. В эти сутки за окном после обеда будет всего +11 градусов. Волгоградцев предупреждают о магнитной активности, которая будет наблюдаться всю неделю вплоть до выходных. Сила колебаний составит от трех до четырех баллов, согласно планетарному индексу.

Фото: архив ИА «Высота 102»