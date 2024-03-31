Общество

Алексей Теплый предрек погоду на апрель и май в Волгоградской области

Общество 31.03.2024 08:54
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31.03.2024 08:54


Предпоследний день марта спрогнозировал погоду на два последних месяца весны. Как рассказали V102.RU жители Нехаевского района, которые периодически делятся своими наблюдениями и соотносят приметы с реальными природными явлениями, 30 марта, который еще называют Алексеем Теплым, считается днем, когда можно определить, будут ли апрель и май теплыми, а лето – жарким.
И, судя по всему, мерзнуть волгоградцам в последующие весенние месяцы не придется. Так, народ заметил, что, если в Алексеев день тепло, то и в апреле и мая температура воздуха будет высокой. Накануне, как известно, в регионе было тепло.
Также считается, что, если в этот день погода ясная, то лето будет засушливым, скудным на ягоды  и грибы. Дождливая суббота намекнула на обратное – так что любители «тихой охоты» могут не переживать, без урожая они не останутся.
А вот, если на Алексея Теплого идет дождь, то лето, наоборот, окажется щедрым на дары леса.
Также хороший урожай ожидается, если 30 марта будет много талой воды.К слову, погода на Пасху будет такая же, каким был день  и на Алексея Теплого. А вчера шли дожди, хотя было тепло. Напомним, Пасху в этом году отметят 5 мая. Так что ожидаем осадки в православный праздник.

Ранее, напомним, дождливую Пасху предрек Кумоха.

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