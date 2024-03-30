Сегодня, 30 марта, празднует свой День рождения Сергей Петрович Трофимов – бывший учредитель ИА «Высота 102», который не только создал информационное агентство, но и почти 13 лет был его бессменным главным редактором.

Сергей Петрович вложил в «Высоту 102» все свои знания, умения и профессионализм.

Под его руководством юное СМИ выросло до ведущего информационного агентства Волгоградской области, к мнению которого прислушиваются.

Ему удалось сплотить вокруг себя настоящую команду единомышленников - журналистов, операторов, фотографов. Он щедро делился своим опытом, который приобрел за время своей богатой профессиональной деятельности.

Работал корреспондентом в Узбекистане, Бурятии, Чечне. 25 лет был корреспондентом ТАСС. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Редакция информационного агентства поздравляет Сергея Петровича Трофимова с Днем рождения и желает крепкого здоровья и много приятных минут в кругу любящей семьи.

«Высота 102» присоединяется ко всем поздравлениям, которые сегодня звучат в адрес Сергея Петровича Трофимова.