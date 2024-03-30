В ЦПКиО Волгограда высадили ценные породы деревьев - крупномеров

Новый этап озеленения Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде стартовал с приходом благоприятной для этого погоды. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, волонтеры сегодня, 30 марта, вышли на первый в этом году субботник, в ходе которого поучаствовали не только в уборке территории, но и посадке новых деревьев.

- Более 25 крупномерных платанов, каштанов, сосен и елей украсили еще одну территорию парка, - подвели итог субботника в ЦПКиО.

Участие в этом мероприятии приняли воспитанники спортивных школ «Ротор» и «Зенит», детско-юношеского хоккейного клуба «Динамо», общественной организации «Многодетный Волгоград», Волгоградской ассоциации девочек-скаутов и другие молодежно-подростковые организации.





Приятным бонусом после ударного труда стало знакомство с настоящими лисичками, которое организовали сотрудники зооцентра «Дино».

Работы по озеленению ЦПКиО продолжаться в следующие выходные. Зеленый фонд парка планируют пополнить новой партией крупномерных деревьев высотой от 3 метров. На 20 и 27 апреля здесь запланирована масштабная высадка порядка 4000 однолетних цветов.

Фото: пресс-служба ЦПКиО