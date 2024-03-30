Волжский ограждают от степной опасности искусственным барьером

Защитная полоса шириной 15 метров оградит город Волжский в Волгоградской области от пожаров, которые могут прийти со степи. Об этом V102.RU сообщили в администрации города.

Работы по противопожарной опашке территорий проходит в два этапа. Общая площадь барьерных сооружений составил 71 га. Первый этап уже стартовал и продлится до конца апреля. Минерализованные полосы, как пояснили в мэрии, создаются на 13 городских территориях, которые прилегают к степи.

Так, опашка производится от улицы Севастопольской до улицы 87 Гвардейской дивизии, от улицы Пушкина по улице Севастопольской до проспекта Ленина, вдоль улицы Логинова, от сточного канала до завода органического синтеза, в границах поселка Краснооктябрьского.

Фото: администрации Волжского