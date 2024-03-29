Пропавшего 28 марта мужчину нашли мертвым в лесу под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 29 марта, нашли мертвым пропавшего накануне 30-летнего мужчину с проблемами со здоровьем.

— Его искали и правоохранители, и волонтеры, а нашел отец. Тело обнаружено в лесу. Не исключено, что пропавший мог самостоятельно уйти из жизни, — рассказал собственный источник V102.RU. — Он жаловался на неустроенность. Ко всему прочему был определенный медицинский диагноз. Все вместе могло сыграть роковую роль.

Напомним, что добровольцы-поисковики распространили ориентировку на бесследно исчезнувшего 28 марта Павла Семенова. Житель хутора Новенький ранее уже уходил их дома.

Фото: архив ИА «Высота 102»