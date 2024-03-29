Ранее пропадавшего волгоградца с 28 марта ищут волонтеры и врачи

В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего 28 марта 2024 года жителя хутора Новенький Среднеахтубинского района, сообщает V102.RU.

— Накануне вечером около 16.00 вышел из дома и бесследно исчез 30-летний Павел Алексеевич Семенов. Сотового телефона с собой не было. Ранее уже уходил из дома. Нуждается в медицинской помощи, — рассказали информагентству в ПСО «Оберег».

Приметы пропавшего:

рост 190 сантиметров

худощавое телосложение

волосы светло-русые

глаза карие

В день исчезновения волгоградец был одет в куртку синего цвета, черные спортивные штаны, ботинки черного цвета и черную шапку. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам 112 или 102.

Напомним, что в Волгограде с 23 марта ищут пропавшего с собакой дачника. До этого в лесу живым обнаружили известного хирурга-онколога Юрия Мишина.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»