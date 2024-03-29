Волгоградские оперативники помогли поймать сбытчиков метадона из двух столиц





Волгоградским оперативникам совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга удалось предотвратить сбыт 5 кг метадона в нескольких регионах страны. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка МВД, в ходе расследования были взяты с поличным 31-летний житель столицы и 38-летний петербуржец.





Так, москвич был задержан на дороге в Подмосковье. В автомобиле у мужчины были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Волгоградским криминалистам удалось выяснить, что содержимым пакетов является метадон весом более 5 кг. Второй куратор был задержан у себя дома по месту жительства в Северной столице.

– В отношении злоумышленников следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности.



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области