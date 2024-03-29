В Волгограде на две ночи закроют тоннель у «Акварели»

С 22.00 30 марта по 06.00 31 марта тоннель будут чистить по направлению движения в Кировский район, на следующую ночь – по направлению движения в Ворошиловский район.
Общество 29.03.2024 16:27
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29.03.2024 16:27
В течение двух ночей - 30 и 31 марта - МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» с использованием спецтехники проведет очистку тоннельной части двухуровневой развязки пр. Университетского от песчано-грунтовых наносов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгограда.
С 22.00 30 марта по 06.00 31 марта тоннель будут чистить по направлению движения в Кировский район, на следующую ночь – по направлению движения в Ворошиловский район.
С 22.00 30 марта по 06.00 31 марта тоннель будут чистить по направлению движения в Кировский район, на следующую ночь – по направлению движения в Ворошиловский район.
В связи с проведением работ будет перекрыто движение на обслуживаемом участке. Для проезда по-прежнему будет доступна наземная часть транспортной развязки.
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