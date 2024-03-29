Главой Нехаевского района Волгоградской области переизбрали Сергея Кузнецова

Сегодня, 29 марта, главой Нехаевского района Волгоградской области по итогам конкурса по отбору кандидатов избран Сергей Кузнецов. Об этом сообщили V102.RU в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. По итогам конкурса предпочтение действующему главе было отдано единогласно.

Сергею Кузнецову – 64 года. В 2001 году он окончил Архангельский институт управления по специальности менеджмент организации. Трудовую деятельность начал в 1979 году. Первый раз главой района он стал в 2019 году.

В 2021 году Сергея Кузнецова подозревали в превышении должностных полномочий. СУ СК возбудило уголовное дело из-за того, что он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка, который приобрел один из арендаторов. Сам глава района категорически отрицал свою вину, а через некоторое время уголовное дело в отношении руководителя района было прекращено.

