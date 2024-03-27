В Волгограде с 23 марта ищут пропавшего с собакой дачника

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего 23 марта 2024 года 40-летнего жителя Тракторозаводского района. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ПСО «Оберег», бесследно исчез Касм Махметович Алдунгаров.

— Мужчина пропал утром 23 марта в районе СНТ «Дзержинец-Винновка». Был с собакой среднего роста, дворнягой рыжего окраса. С собой у волгоградца имелся телефон. В тот же день он перестал выходить на связь, — поделились подробностями с информагентством в добровольцы-поисковики.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров

плотное телосложение

волосы светло-русые

глаза зеленые

К сожалению, неизвестно, во что был одет мужчина в день исчезновения. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65.

Напомним, что известный хирург-онколог Юрий Мишин пропал без вести в Волгограде. Мужчину живым обнаружили в лесу.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»