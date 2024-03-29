Съел перец из США и умер: друзья ищут родных умершего в Камышине одинокого мужчины





В Волгоградской области разыскивают родственников мужчины, который, по словам близких друзей, скончался накануне в больнице Камышина. Причиной смерти, как сообщил V102.RU друг покойного Игорь, вероятнее всего стала интоксикация после приема в пищу острого перца «Carolina Reaper». Юрия Кручинина после жалоб на плохое самочувствие 17 марта положили в больницу, а через два дня его перевели в реанимацию.

– Мой близкий друг и товарищ в прошлом месяце купил в маркетплейсе банку острых перцев и начал его постоянно добавлять себе в пищу. В перце по шкале остроты 2 млн сковиллей, он краску разъедает на машине, – рассказал информагентству камышанин. – Так за месяц он съел всего 5 таких перцев. После этого ему стало плохо, и он обратился в больницу.

По словам Игоря, на протяжении следующих восьми дней врачи районной больницы боролись за жизнь пациента, но им не удалось его спасти из-за осложнений.

– Юра никогда не мог похвастаться своим здоровьем, поскольку имел уже в наличии цирроз печени. Перец окончательно добил его ослабший от болячек организм, – признается Игорь. – Родители его умерли, в живых у него из близких остался лишь брат Валерий, которого я и пытаюсь найти. Начал уже заниматься похоронами, но сами понимаете, сейчас очень дорого хоронить, один я не потяну

Игорь обращается к волгоградцам с просьбой о помощи в поисках родственников Юрия Кручинина 1965 года рождения.

– Нужно найти его брата Валерия Бухова, если у вас есть какая-либо информация о нем, пожалуйста, напишите или позвоните по телефону +7 961 063-13-10, – просит земляков мужчина.



Фото: коллаж Павел Мирошкин / V102.RU