Саженцы, семена и рассада: адреса ярмарок для волгоградских садоводов





В Волгограде идут последние приготовления к открытию нового дачного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в ближайшее время в областном центре откроются торговые площадки, где садоводы смогут приобрести семена, саженцы и рассаду.

- Крупные торговые объекты — специализированные ярмарки, площадью до 900 квадратных метров — расположены на пл. им. Дзержинского в Тракторозаводском районе, ул. им Григория Засекина (у пересечения с дорогой, ведущей к пос. Горная Поляна) на границе Кировского и Советского районов, вдоль пр-кта Университетского (вблизи остановки общественного транспорта «Зеленое кольцо») в Советском районе, - рассказали редакции в пресс-службе администрации Волгограда.

Также на территории всех районов города откроются и более компактные площадки. Так, по информации властей, продажа саженцев должна начаться в Краснооктябрьском районе у здания №100 по ул. Менделеева, в Ворошиловском районе у здания №58 по ул. Комитетской, у здания №100г по ул. Котлубанской и дома №16 по ул. Ардатовской. В Красноармейском районе места для продажи саженцев выделены вблизи домов №8, №49 по пр-ту им. Героев Сталинграда и вблизи здания №45а по ул. Пролетарской. Здесь согласовано размещение нестационарных объектов и торговых развалов площадью до 50 кв. метров.

Кроме того, уже сейчас реализация посадочного материала началась на крупных городских рынках. В Дзержинском районе саженцами и рассадой торгуют на территории «Народной ярмарки». В скором времени заработает специализированная торговая площадка на территории Центрального рынка.

Напомним, как накануне сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде дачный сезон официально может открыться 12 апреля. В этот день должны заработать 12 муниципальных дачных маршрутов.