Держите детей за руки: на Волгоград 27 марта налетел сбивающий с ног ветер





На Волгоград сегодня, 27 марта, обрушился сильный ветер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, скорость порывов ветра составляет 17 метров в секунду.

– Приехали с ребенком в ЦПКиО погулять – нас хватило всего на пять минут. Ветер буквально сбивает с ног, вырвало пояс с пальто, едва поймали, – сообщают читатели информагентства. – Советуем всем быть максимально осторожными. Детей точно надо держать за руки, чтобы не унесло.

По информации Волгоградского ЦГМС, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в Волгограде весь день. По прогнозу, ветер стихнет в городе-герое лишь к полуночи.

Напомним, что при сильном ветре не рекомендуется останавливаться и парковать машины под слабо закрепленными конструкциями и деревьями. Будьте внимательны.