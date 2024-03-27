Общество

Где милосердие? Волгоградцев возмутило фото с лежащим на полу пациентом ЦРБ

Общество 27.03.2024 11:36
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27.03.2024 11:36


В центральной районной больнице Городищенского района Волгоградской области врачи оставили раздетого пенсионера на полу в ожидании очереди на рентген. Фотография, сделанная очевидцами, 27 марта была опубликована в социальных сетях и вызвала возмущение пользователей.  

Как пояснили волгоградцы, снимок был сделан в ЦРБ  22 марта этого года. 

– Нет ни простыни, ни одеяла. Так он лежал в коридоре примерно полчаса или даже больше и трясся от холода, при этом дверь на балкон была все это время открыта, – сообщается в Telegram-канале Волгоград. – С большим скандалом дедушку укрыли одеялом! Где у этих сотрудников милосердие?

В ответ на просьбу информагентства прокомментировать инцидент в ЦРБ в облздраве сообщили, что администрацией больницы уже проводится проверка. 

– По информации медицинской организации, при направлении пациента на рентгенологическое исследование из одного отделения больницы в другое, сотрудниками был нарушен порядок транспортировки мужчины внутри лечебного учреждения, – пояснили в ведомстве. – Комитетом здравоохранения также назначена проверка, ситуация взята на контроль.

Фото: Волгоград / Telegram

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