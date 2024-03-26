Общество

В Волжском обсуждают продажу проездных для школьников и студентов по единой цене

Общество 26.03.2024 07:51
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26.03.2024 07:51


Руководство транспортного предприятия «Волжская автоколонна № 1732» запустило опрос пассажиров. Компания поинтересовалась мнением горожан о возможном объединении ученического и студенческого проездных билетов.

- Уважаемые пассажиры, хочется, чтобы вы выразили свое мнение по поводу использования ученических и студенческих проездных. Эти вопросы возникают у нас, потому что в российских городах по-разному подходят к реализации соответствующих мер поддержки. Проанализировав опыт коллег, предлагаем высказаться по следующим вопросам. Первое: должен ли быть единый проездной учащегося, либо так и останется два (ученический и студенческий)? Объединение проездных позволит не менять его школьнику и продолжать использовать, будучи студентом. Второе: должна ли быть стоимость ученического и студенческого проездных одинаковой? В том числе и для исключения злоупотреблений. Третье: нужно ли помимо проездного на месяц вводить стоимость разовой поездки для учеников и студентов (которым не нужен проездной) в размере, скажем, половины стоимости основного тарифа, — написал первый заместитель генерального директора компании «Волжская автоколонна № 1732» Игорь Медведев в сообществе компании на площадке Telegram.

При этом волжане восприняли инициативу неоднозначно. Кто-то приветствовал планы транспортного предприятия, а многие обратили внимание на то, что сейчас ученический и студенческий проездные существенно отличаются в стоимости. Месячный проездной обходится родителям школьников в 395 рублей, а студенческий — в 775 рублей. При этом, по задумке руководства предприятия, после объединения стоимость проездного для школьников увеличилась бы практически в два раза.

- Да, я имел в виду, что стоимость ученического сравняется со стоимостью студенческого, — прокомментировал опасения пассажиров представитель предприятия.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в «Волжскую автоколонну № 1732» с просьбой прокомментировать взволновавшие волжан инициативы и представить экономические расчёты по их внедрению. Однако компания дистанцировалась от дискуссии, сообщив, что сообщество «Волжская АК № 1732» в мессенджере Telegram носит неофициальный характер.

- Обсуждения в группе, созданной в мессенджере Telegram одним из работников МУП «Волжская А/К 1732», не носят социального значения. По сути, создание группы не подразумевает официальное представление МУП «Волжская А/К 1732» в социально-телекоммуникационных сетях «Интернет». Для этого есть официальный паблик «ВКонтакте». Поэтому просим редакцию не акцентировать внимание на этой частной группе и обсуждениях в ней, - говорится в ответе муниципального предприятия за подписью Игоря Медведева.

В свою очередь поспешили опровергнуть планы по слиянию ученического и студенческого проездных билетов и в администрации Волжского.

- Билеты длительного пользования реализуются МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» на основании распоряжения комитета благоустройства и дорожного хозяйства от 06.04.2022 №26-р (в ред. от 02.08.2023 No 240-р). Обращений МУП «ВАК №1732» с предложением о внесении изменений в вышеуказанное распоряжение комитета не поступало, в связи с чем, изложенные в вашем запросе мероприятия не планируются, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Отметим, главный перевозчик волжского МУП «Волжская автоколонна №1732» имеет солидную задолженность. Из-за финансовых проблем предприятия в начале 2024 года в городе началась дискуссия об увеличении стоимости проезда на муниципальных маршрутах сразу на 5 рублей.

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