



В Волгоградской области житель города Таганрога Ростовской области получил осколочные ранения. По информации ИА «Высота 102», несчастный случай произошел во время охоты в Чернышковском районе в минувшие выходные.

Пострадавший был доставлен поздним вечером в Чернышковскую ЦРБ. У мужчины были диагностированы множественные ранения рук, предплечья, головы и лица. Однако все они оказались легкими.

– После оказания помощи 62-летний мужчина от госпитализации отказался, – сообщают в экстренных службах.

По имеющимся сведениям, в Волгоградскую область ростовчанин приехал на охоту вблизи хутора Соколов Чернышковского района. Ранения ростовчанин получил по собственной неосторожности, уронив в костер один из патронов.

Накануне сообщалось, что житель Ростовской области получил смертельные ожоги во время пожара – загорелась палатка, в которой находился мужчина.