В эти минуты в центре Волгограда проходит акция памяти о погибших в результате террористической атаки на концертный зал в «Крокус Сити Холле».

Как передает V102.RU, десятки горожан с детьми пришли к Вечному огню на Аллее Героев. Они принесли с собой цветы и мягкие игрушки. Волгоградцы держат в руках плакаты, на которых написано: «Мы вместе скорбим».





На всех плакатах обозначена скорбная дата – 22.03.2024.





Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин в камуфляже ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где собрались зрители на концерт группы «Пикник». Боевики стали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В зале начался пожар. По последним данным, которые опубликовал СКР, погибли 93 человека.

Фото: Алексей Костяков / V102.RU