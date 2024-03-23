Бочаров провел совещание с замами после трагедии в Москве





Андрей Бочаров сегодня ночью, 23 марта, провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных структур по вопросам дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности жителей региона, сообщает V102.RU.

– Совещание началось с минуты молчания – в память обо всех мирных жителях, трагически погибших в результате событий в Московской области, – сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время, по данным «Высоты 102», совещание в администрации Волгоградской области продолжается.

К этому часу, напомним, в Волгограде уже введен режим повышенной готовности для всех городских служб и отменены развлекательные мероприятия.

Волгоградские вузы один за другим отменяют занятия 23 февраля, о работе школ в субботу пока не сообщалось.

Фото: администрация Волгоградской области