В городе Волжском отменили все развлечения после теракта в «Крокусе»

Мэр города Волжского Волгоградской области Игорь Воронин объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе в связи с трагедией в Московской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», глава города-спутника выразил соболезнования родным погибших.

– От себя лично и от имени жителей Волжского выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления и душевных сил пострадавшим! Развлекательные мероприятия на ближайшие дни отменяем, – Игорь Воронин.

На совещании с главами силовых структур, которое проводит губернатор Волгоградской области, стало известно о том, что в регионе будут усилены меры безопасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Часть волгоградских вузов уже отменили занятия 23 марта.

Информации от администрации Волгограда на момент публикации пока не поступало.